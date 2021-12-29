Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 10.hafta maçları, U19 erkekler liginde 6.hafta maçlarıyla klasman tamamlandı.

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29/12/2021

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Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 10.hafta maçları, U19 erkekler liginde 6.hafta maçlarıyla klasman tamamlandı.

U18 Kızlar Ligi Final Serisi

Voleybol U18 Kızlar ligini yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisi müsabakalarını oynamaya hak kazandı.  

U 19 Erkekler Final Serisi

Voleybol U19 Erkekler liginde yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisinde oynama hakkını elde etti. 

10.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-1

Esentepe-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-1

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Maraş Voleybol Okulu 2-3

6.Hafta Sonuçlar (U19 Erkekler Ligi)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-0

29/12/2021 10:10
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TAGS: Voleybol
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