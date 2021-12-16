Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liginde Haftanın Ardından
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 8.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkeler liginde ikinci devre başladı.
16/12/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 8.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkeler liginde ikinci devre başladı.
8.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-2
Maraş Voleybol Okulu-Esentepe 0-3
Karpaz Gate Marina-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0
4.Hafta Sonuçlar (U19 Erkekler Ligi)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0
Program
20 Aralık Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.Devre)
Maraş Voleybol Okulu-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Esentepe
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina
20 Aralık Pazartesi (U19 Erkekler Ligi) (2.Devre)
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina