Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 8.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkeler liginde ikinci devre başladı.

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16/12/2021

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Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 8.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkeler liginde ikinci devre başladı.

8.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-2

Maraş Voleybol Okulu-Esentepe 0-3

Karpaz Gate Marina-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0

4.Hafta Sonuçlar (U19 Erkekler Ligi)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0

Program

20 Aralık Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.Devre)

Maraş Voleybol Okulu-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Esentepe

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina

20 Aralık Pazartesi (U19 Erkekler Ligi) (2.Devre)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina

16/12/2021 11:36
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TAGS: Voleybol
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