Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler liginde haftanın ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 9.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkeler liginde 5.hafta geride kaldı. Voleybol U18 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynan karşılaşmalarla dokuzuncu hafta geride kaldı. Voleybol U19 erkekler kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla beşinci hafta geride kaldı. Bu kategoride ilk iki sırayı alacak olan takımlar final serisi müsabakasını oynama hakkı elde edecek. Voleybol liglerine oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

U14 Kızlar Final Serisi

Voleybol U18 Kızlar liginde dokuzuncu hafta sonunda lider Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina takımları ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu belli edecek olan final serisinde oynama hakkını elde etti.

U 19 Erkekler Final Serisi

Voleybol U19 Erkekler liginde beşinci hafta sonunda lider Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina takımları ligin tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu belli edecek olan final serisinde oynama hakkını elde etti.

9.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Maraş Voleybol Okulu-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Esentepe 0-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina 0-3

5.Hafta Sonuçlar (U19 Erkekler Ligi)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina 3-1

Program

27 Aralık Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.Devre)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina

Esentepe-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Maraş Voleybol Okulu

27 Aralık Pazartesi (U19 Erkekler Ligi) (2.Devre)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina

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22/12/2021 19:02