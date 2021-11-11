Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından
11/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 4.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligide ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi. Dördüncü Hafta
U19 Erkeler Ligi
Voleybol U19 erkekler liginde ikinci haftasında tek maç oynandı. U19 Erkekler ligi klasmanında ikinci hafta karşılaşmasın Okulu 3-0
Esentepe-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0
Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0
2.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)
Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0
Program
14 Kasım Pazar (U18 Kızlar Lig)
Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Esentepe
Maraş Voleybol Okulu-Maraş Birlik Dayanışma Derneği
14 Kasım Pazar (U19 Erkekler Lig)
Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi