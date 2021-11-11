Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 4.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligide ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi. Dördüncü Hafta

U19 Erkeler Ligi

Voleybol U19 erkekler liginde ikinci haftasında tek maç oynandı. U19 Erkekler ligi klasmanında ikinci hafta karşılaşmasın Okulu 3-0

Esentepe-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0

Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0

2.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)

Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 3-0

Program

14 Kasım Pazar (U18 Kızlar Lig)

Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Esentepe

Maraş Voleybol Okulu-Maraş Birlik Dayanışma Derneği

14 Kasım Pazar (U19 Erkekler Lig)

Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi

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11/11/2021 09:59