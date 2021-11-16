Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından
16/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 5.hafta maçlar, U19 erkekler ligide ise 3.hafta oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı.
4.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)
Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Esentepe 2-3
Maraş Voleybol Okulu-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 0-3
2.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)
Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi 2-3
Program
29 Kasım Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.devre)
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Voleybol Okulu
Karpaz Gate Marine-Esentepe