Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından

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16/11/2021

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Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından

 KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 5.hafta maçlar, U19 erkekler ligide ise 3.hafta oynanan maçlarla ilk devre tamamlandı.

 4.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Esentepe 2-3

Maraş Voleybol Okulu-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 0-3

2.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)

Karpaz Gate Marine-Doğu Akdeniz Üniversitesi 2-3

Program

29 Kasım Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.devre)

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Voleybol Okulu

Karpaz Gate Marine-Esentepe

16/11/2021 10:27
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TAGS: Voleybol
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