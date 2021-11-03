Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligi de başladı.
03/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligi de başladı.
3.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Karpaz Gate Marine 0-3
Esentepe-Maraş Voleybol Okulu 3-0
1.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-34
Program
08 Kasım Pazartesi (U18 Kızlar Lig)
Doğu Akdeniz Üniversitesi- Maraş Voleybol Okulu
Esentepe-Maraş Birlik Dayanışma Derneği
Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor
08 Kasım Pazartesi (U19 Erkekler Lig)
Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor