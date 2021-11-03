Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligi de başladı.

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03/11/2021

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Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkekler Liglerinde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U19 erkekler ligi de başladı.

3.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Karpaz Gate Marine 0-3

Esentepe-Maraş Voleybol Okulu 3-0

1.Hafta Sonuçlar (U19 Erkeler Ligi)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-34

Program

08 Kasım Pazartesi (U18 Kızlar Lig)

Doğu Akdeniz Üniversitesi- Maraş Voleybol Okulu

Esentepe-Maraş Birlik Dayanışma Derneği

Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

08 Kasım Pazartesi (U19 Erkekler Lig)

Karpaz Gate Marine-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

03/11/2021 17:29
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TAGS: Voleybol
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