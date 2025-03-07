Voleybol U19 Ligi Erkeklerde Şampiyon DAÜ
YAYIN TARİHİ:
07/03/2025
U19 Erkekler Ligi Final serisi ikinci karşılaşması bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda DAÜ ile GMB Çamlıkspor arasında oynandı.
DAÜ müsabakadan 3-0 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve bu sonuçla 2024-2025 U19 Erkekler Lig Şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alibaba tarafından takdim edildi.
YAYIN TARİHİ: