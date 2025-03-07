Voleybol U19 Ligi Erkeklerde Şampiyon DAÜ

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07/03/2025

Voleybol U19 Ligi Erkeklerde Şampiyon DAÜ

U19 Erkekler Ligi Final serisi ikinci karşılaşması bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda DAÜ ile GMB Çamlıkspor arasında oynandı. 
DAÜ müsabakadan 3-0 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve bu sonuçla 2024-2025 U19 Erkekler Lig Şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. 
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Alibaba tarafından takdim edildi.

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