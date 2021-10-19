Voleybol yıldız kızlar liginde haftanın ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 2021-2022 sezonu oynanan maçlar ile başladı. Voleybol U14 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynancak. Bu kategoride ilk iki sırayı alacak olan takımlar final serisi müsabakasını oynama hakkı elde edecek.

Altı Takım

Voleybol U14 Kızlar liginde Vakıflar, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Mağusa Spor Akademisi, Mağusa Gelişim Akademisi, Karpaz Gate Marina olmak üzere altı takım mücadele ediyor.

İlk Hafta

2021-2022 sezonu ilk haftasında üç maç oynandı. Lala Mustafa Paşa Spor Saray’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı, Mağusa Arenada Mağusa Gelişim Akademisi, Karpaz Gate Marina’yı Gazimağusa Belediyesi Çamlık, Mağusa Spor Akademisi’ni aynı sonuçlarla 3-0 mağlup ederek sezona galibiyet ile başladı.

Program 22 Ekim Cuma

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi Mağusa Gelişim Akademisi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

23 Ekim Cumartesi

Karpaz Gate Marine-Vakıflar

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19/10/2021 19:04