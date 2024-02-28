Voleybolda Erkekler ve Kadınlarda Finalin Adı DAÜ- Çamlıkspor 

Voleybol Liglerinde Erkekler ve Kadınlar Liglerinde finalleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor oynayacak.

Kadınlar Play Off Yarı Final 2. karşılaşmasında KGM'yi Erenköy'de 3-2 mağlup eden GMB Çamlıkspor seride durumu 3-0 yaptı ve finalde DAÜ'nün rakibi oldu.

Büyük Kadınlar ve Büyük Erkeklerde Play Off Final Serisi karşılaşmaları 19 Mart'da başlayacak. Finallerde DAÜ ile GMB Çamlıkspor takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. FInal Serisi kazanılmış 3 maç esasına göre oynanacak.DAÜ, iki kategoride de seriye Lig Klasmanında elde ettiği avantaj ile 1-0 üstünlükle başlayacak.

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