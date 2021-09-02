Voleybolda Federasyon Kupası Esentepe Plajı'nda

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02/09/2021

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Voleybolda Federasyon Kupası Esentepe Plajı'nda

Voleybolda Federasyon Kupası 4 Eylül Cumartesi sabahı saat 10.00'da Esentepe Plajında başlayacak.
 Sporcuların organizasyon öncesinde 48 saat öncesine ait PCR veya Antijen testlerini sunmaları gerekiyor. PCR veya Antijen testi olmayanlar organizasyona alınmayacak.

ORGANİZASYONDA GALİPLER GRUBUNDA OYNANACAK  İLK MÜSABAKALARIN PROGRAMI:
ERKEKLER
  1. MAÇ  Mustafa -Ada / Ahmet-Hasan
2. Maç  Osman-Umut / Burak -Umut
3. Maç Kemal -Ertan / Atilla Cankat
4. Maç Salih -Cafer /1. Maç Galibi
5. Maç Kemal Ali Osman /Milad-Vefa

KADINLAR
1. Maç Fatma-Şengül /  Yağmur -Melisa
2. Maç Sudenur-Seray / Esra-Azra
3. Maç Kayra-Diyar /Özgül -Buse
4. Maç Çağla-Medine / 1. Maç Galibi
5. Maç Sahra-Azra /Derin Masal

02/09/2021 15:03
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TAGS: Voleybol, Esentepe Plaj
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