Voleybolda Federasyon Kupası Esentepe Plajı'nda
02/09/2021
Voleybolda Federasyon Kupası 4 Eylül Cumartesi sabahı saat 10.00'da Esentepe Plajında başlayacak.
Sporcuların organizasyon öncesinde 48 saat öncesine ait PCR veya Antijen testlerini sunmaları gerekiyor. PCR veya Antijen testi olmayanlar organizasyona alınmayacak.
ORGANİZASYONDA GALİPLER GRUBUNDA OYNANACAK İLK MÜSABAKALARIN PROGRAMI:
ERKEKLER
1. MAÇ Mustafa -Ada / Ahmet-Hasan
2. Maç Osman-Umut / Burak -Umut
3. Maç Kemal -Ertan / Atilla Cankat
4. Maç Salih -Cafer /1. Maç Galibi
5. Maç Kemal Ali Osman /Milad-Vefa
KADINLAR
1. Maç Fatma-Şengül / Yağmur -Melisa
2. Maç Sudenur-Seray / Esra-Azra
3. Maç Kayra-Diyar /Özgül -Buse
4. Maç Çağla-Medine / 1. Maç Galibi
5. Maç Sahra-Azra /Derin Masal