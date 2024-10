Voleybolda Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Voleybolda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana kupasını aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncularına ikincilik şiltleri, kupada 5. şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçeli voleybolculara da şampiyonluk madalyaları verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Liza Safranova'ya AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti.

18 yaşındaki smaçör, kupayı havaya kaldırmasının ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu Queen'in kupa törenlerinin ikonikleşen şarkısı "We are the champions" eşliğinde kutladı.

Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" ödülü ise Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Melissa Vargas'a verildi.

Fenerbahçe Medicana Genel Menajeri Pelin Çelik: Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın genel menajeri Pelin Çelik, "Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici bir şey." dedi.

Çelik, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendikleri maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eczacıbaşı'nı da tebrik eden Çelik, "Çok mutluyuz. Güzel bir mücadele oldu. Eczacıbaşı'nı da kutluyoruz. Her iki takım da birbirine denk, iyi oyunculardan kurulu. Saha içinde bir taktik savaşı oldu. Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici bir şey. Takımımıza güven verdi." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ı kupayı 18 yaşındaki Liza Safranova'nın kaldırmasını istemesiyle ilgili Çelik, "Kaptan her zaman böyle yapıyor. Eda'nın kaptanlığında genelde genç oyuncular kaldırıyor. Eda süper bir kaptan. Kendisine ne yapsa yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Safronova ise "Bu maçta mücadeleyi asla bırakmadık. Çok sıkı çalışmıştık. Sezonu kupayla kapatmıştık, kupayla açtık." dedi.

Safronova, kupayı kaldırmasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

