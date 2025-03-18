Voleybolda heyecan giderek artıyor

Voleybolda çeşitli kategorilerde kıyasıya maçlar oynanmaya devam ediyor. Büyük Kadınlar Ligi’nde gözler şampiyonun belirleneceği maça çevrildi. Voleybolda U15 Erkekler Ligi’nde ise klasman maçları tamamlandı. Ve sıra finallere geldi. Büyük Kadınlar ve U15 Erkekler Ligi’nde son durum ise şöyle;

Kadınlar lig finalinde DAÜ avantaj sağladı

Voleybolda Büyük Kadınlar Ligi’nde Play-Off final serisinde ikinci karşılaşma oynandı. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan final serisinde DAÜ avantajı eline aldı. Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi seriye 1-0’lık üstünlükle başlarken seride ilk 2 maçı kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi seride 2-1 öne geçti. Seride 3’e ulaşan takım 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu elde edecek.

Play-Off Final Serisi 3. maç

Voleybol Büyük Kadınlar Ligi’nde Play-Off final serisi üçüncü karşılaşması Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi arasındaki bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve maç saat 18.30’da başlayacak.

Voleybol U15 Erkekler Ligi’nde klasman tamamlandı

Voleybol U15 Erkekler Ligi’ne klasman maçları tamamlandı. U15 Erkekler Ligi’nde lig Klasman Müsabakalarının tamamlanmasının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. U15 Erkeklerde Ligi’nde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor klasmanı birinci sırada, Karpaz Gate Marina ikinci sırada tamamlayarak final oynama hakkı elde etti. Final serisinde ilk maç 21 Mart Cuma akşamı Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile Karpaz Gate Marina arasında oynanacak.