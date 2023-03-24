Voleybolda ilk Finalist DAÜ

Voleybolda Osman Çetintaş Kadınlar Ligi'nde finale adını yazdıran ilk takım Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

Erenköy'de oynanan play off Yarı Final 2. karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina'yı 3-0 mağlup eden DAÜ seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Girne'de oyanan gecenin diğer yarı final müsabakasında Esentepe , Vakıflar'ı 3-0 mağlup ederek seride 2-1'lik üstünlükle final yolunda avantajı yakaladı.

Esentepe ile Vakıflar arasında oynanacak olan Yarı Final Serisi 3. karşılaşması 6 Nisan'da saat 19.00'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Esentepe bu müsabakadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıran diğer takım olacak . Vakıflar'ın kazanması halinde son finalist 8 Nisan tarihinde oynanacak olan serinin 4. karşılaşmasında belli olacak.

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24/03/2023 15:28