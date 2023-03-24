Voleybolda ilk Finalist DAÜ

ads ads ads ads
24/03/2023

ads
Voleybolda ilk Finalist DAÜ

Voleybolda Osman Çetintaş  Kadınlar Ligi'nde finale adını yazdıran ilk takım Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu. 
Erenköy'de oynanan play off Yarı Final 2. karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina'yı 3-0 mağlup eden DAÜ seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Girne'de oyanan gecenin diğer yarı final müsabakasında Esentepe , Vakıflar'ı 3-0 mağlup ederek seride 2-1'lik üstünlükle final yolunda avantajı yakaladı.
Esentepe ile Vakıflar arasında oynanacak olan Yarı Final Serisi 3. karşılaşması 6 Nisan'da saat 19.00'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Esentepe bu müsabakadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıran diğer takım olacak . Vakıflar'ın kazanması halinde son finalist 8 Nisan tarihinde oynanacak olan serinin 4. karşılaşmasında belli olacak.

24/03/2023 15:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, Voleybol, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.