Voleybolda Kadınlar lig şampiyonu DAÜ

Kadınlar 2021-2022 Sezonu lig şampiyonluğunu Doğu Akseni Üniversitesi elde etti. Final serisi müsabakalarında rakibi Karpaz Gate Marina karşısında 3-0 üstünlük kuran DAÜ mutlu sona ulaştı.

Erenköy'de oynanan Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi KGM 'yı 25-17, 25-16 ve 25-21'lik set skorları ile 3-0 mağlup eden DAÜ Kadınları 10. Rauf Denktaş Kupasından sonra Lig Şampiyonluğu Kupasını da müzesine götürdü. Müsabakanın ardından düzenlenen törenle lig şampiyonu DAÜ 'ye kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edilirken, finalist KGM'ye ödülleri Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından verildi.

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16/03/2022 10:26