Voleybolda mesai yıldızların

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26/02/2022

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Voleybolda mesai yıldızların

Voleybolda U16 Kızlar Ligi ile U 17 Erkekler Ligine oynanan maçlarla devam edildi.
U16 Kızlar Ligi A Grubunda Esentepe Girne'de konuk ettiği MVOSD'ni  3-0 mağlup etti.
 A Grubunda gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ , MGA'yı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. 
U17 Erkekler Liginde MSA Erenköy deplasmanında KGM 'yı 3-2 mağlup ederken Mağusa Arena'da oynanan maçta DAÜ rakibi GMB Çamlık Spor'u u 3-1 mağlup etti. 
U16 Kızlar Ligi B Grubunda bugün Vakıflar - MSA ve GMBÇS -MBDD müsabakaları oynanacak.

26/02/2022 09:26
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TAGS: Voleybol, spor, haber, kktc
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