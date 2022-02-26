Voleybolda mesai yıldızların

Voleybolda U16 Kızlar Ligi ile U 17 Erkekler Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

U16 Kızlar Ligi A Grubunda Esentepe Girne'de konuk ettiği MVOSD'ni 3-0 mağlup etti.

A Grubunda gecenin diğer karşılaşmasında DAÜ , MGA'yı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

U17 Erkekler Liginde MSA Erenköy deplasmanında KGM 'yı 3-2 mağlup ederken Mağusa Arena'da oynanan maçta DAÜ rakibi GMB Çamlık Spor'u u 3-1 mağlup etti.

U16 Kızlar Ligi B Grubunda bugün Vakıflar - MSA ve GMBÇS -MBDD müsabakaları oynanacak.

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26/02/2022 09:26