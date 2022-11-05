Voleybolda mesaiye devam edildi

Voleybol Liglerinde 4. hafta programı bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Erenköy'de oynanan günün ilk karşılaşmasında U12 Kızlar Liginde GMB Çamlıkspor zorlu geçen müsabakanın ardından rakibi Karpaz Gate Marina'yı 3-2'lik skorla mağlup etti .

Bu müsabakadan sonra oynanan U13 Erkekler Ligi karşılaşmasında Karpaz Gate Marina, Mağusa Gençlik Akademisi'ni 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Voleybol Liglerinde 5. hafta karşılaşmaları 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

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05/11/2022 19:26