Voleybolda U16 Kızlarda şampiyon Çamlıkspor

Voleybol U16 Kızlar Ligi final serisi 3. karşılaşmasında GMB Çamlıkspor şampiyon oldu.

2022-2023 Sezonu Lig Şampiyonluğunu elde edeceği karşılaşmada rakibi Esentepe karşısında 3-0'lık skorla kazanan GMB Çamlıkspor mutlu sona ulaşan takım oldu. Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Şampiyon GMBÇS'a kupa ve madalyalarını Başkan Enver Kaya takdim ederken finalist Esentepe'nin kupa ve madalyalarını Asbaşkan Buran Atakan takdim etti.

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14/01/2023 11:30