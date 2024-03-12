Voleybolun Yıldız İsmi Merve Çelebi, Bakuriani’den şampiyonlukla döndü

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12/03/2024

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Voleybolun Yıldız İsmi Merve Çelebi, Bakuriani’den şampiyonlukla döndü

Voleybol dünyasının yükselen yıldızı Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Gürcistan’da düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı olan Bakuriani’den şampiyonlukla döndü.

Voleybol dünyasının yükselen yıldızı Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı ile katıldığı, Gürcistan’da düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı olan Bakuriani’den şampiyonlukla döndü.

 

12/03/2024 19:26
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TAGS: Voleybolun Yıldız İsmi Merve Çelebi, Bakuriani’den şampiyonlukla döndü
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