Voleybolun Yıldız İsmi Merve Çelebi, Bakuriani’den şampiyonlukla döndü
12/03/2024
Voleybol dünyasının yükselen yıldızı Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Gürcistan’da düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı olan Bakuriani’den şampiyonlukla döndü.
Voleybol dünyasının yükselen yıldızı Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı ile katıldığı, Gürcistan’da düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabı olan Bakuriani’den şampiyonlukla döndü.