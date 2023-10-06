Voleybolun yıldız ismi Merve Çelebi, Evkaf Genç Destek Ödülü'nü aldı

Voleybol dünyasının yükselen yıldızı Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, büyük bir başarıya imza attı ve Evkaf Genç Destek Ödülü'ne layık görüldü. Vakıflar Spor Kulübü'nün altyapısından yetişerek ülkemizi yurtdışında gururla temsil eden Çelebi, elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da düzenlenen 2023 Bioderma Pro Beach Tour'un 6. Ayağı olan Marmara Ereğlisi etabında birinci olan Çelebi, bu büyük başarısı sayesinde Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'in misafiri oldu. Kıbrıslı Türk sporcumuz, Türkiye Milli Takımı'nda da 2018 yılından bu yana yer alarak ülkemize gururla hizmet etmektedir.

Çelebi, Mayıs 2023'te Norveç'te düzenlenen Olimpiyat elemelerine katılarak birinci gelerek büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise ikinci tur için hazırlıklarına başlamış durumda. Kendisi aynı zamanda MÇ Voleybol Akademi'yi kurarak yaklaşık 200 çocuğu spor alanında yetiştirmeyi hedefliyor ve ülkesine daha fazla sporcu kazandırmayı amaçlıyor.

Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Merve Çelebi'nin ülkesine ve gençlere örnek olacak çalışmalara imza attığı için teşekkür etti. Benter, daha önce çocuklara yönelik ortak projeler gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen zamanlarda da birçok projede bir araya gelmek istediklerini belirtti.

Merve Çelebi, genç sporculara ilham olmaya devam ederken, ülkesi adına da gurur kaynağı oluyor. Başarılarıyla dolu bir gelecek diliyoruz.