Volkan Demirel eski günlerine döndü

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

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22/11/2023

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Volkan Demirel eski günlerine döndü


Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

22/11/2023 22:00
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