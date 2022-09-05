Volkan: Gençlerle ilgili projeleri hayranlıkla izliyorum

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Amerika, Avrupa ve dünyanın birçok üniversitesinde görevler almış olan Prof. Dr. Vamık Volkan’ı kabul etti.

Benter, Dünyanın en zor problemlerini çözmek için uğraşırken ABD Başkanı Carter ve Sovyetler Birliği başkanı Gorbaçev gibi birçok dünya lideriyle çalışmış ve Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiş bir bilim insanını Vakıflar İdaresi’nde ağrlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Volkan ziyaretinde Prof. Dr. Benter ile görüşerek gençlere yönelik eğitim projelerini aktardı. Prof. Dr. Volkan ayrıca Vakıfların gençlerle ilgili yaptığı iyilik faaliyetlerini hayranlıkla izlediğini de söyledi.

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05/09/2022 17:37