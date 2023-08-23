Volkan Konak, 25 yıl sonra eşiyle düğün yaptı

Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikâhla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan çift, 25 yıl sonra düğün yaptı.

“HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTILAR”

Yapımcı Polat Yağcı düğünden bir videoyu “Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün ‘Kadınım’ dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif!” sözleriyle paylaştı.

Dar bir gelinlik tercih eden Selma Konak, ayakkabısının rahatsız etmesiyle yürümekte güçlük çekti.