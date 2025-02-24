Volkan ve Zeynep Sever Demirel Çifti 3. Kez Anne-Baba Oldu!

Ünlü futbol adamı Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin yeni doğan kızlarına Yasmin ismi verildi.

Ailenin en küçük üyesi Yasmin

2009 Miss Belçika güzeli Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlenmiş ve mutlu birlikteliklerinden iki kızları olmuştu. Aile, üçüncü bebekleri Yasmin’in dünyaya gelmesiyle birlikte daha da büyüdü.

Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Üç kız kardeş bir arada

Demirel çiftinin büyük kızları Yade (11) ve Yeda (7), dün yeni doğan kardeşleriyle buluştu. Volkan Demirel, kızlarının bu özel anlarını sosyal medyada paylaştı.

Demirel ailesinin yeni üyesi Yasmin, büyük bir sevinçle karşılanırken, takipçilerinden de tebrik mesajları yağdı.