Volkan'dan Girne Kent Müzesi'ne bağış

Politik psikoloji alanında dünyanın önde gelen psikiyatrist ve psikanalistlerinden Prof. Dr.Vamık Volkan, Girne Kent Müzesi’nin ilk bağışçısı oldu. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Vamık Volkan, müzeye 1950 yılına ait lise mezuniyet orjinal fotoğrafını, o dönemde yazdığı tiyatro metninin orjinalini ve aynı dönemde çıkarılan bir set dergiyi bağışladı. Vamık Volkan, kent müzesine bağışladığı eserleri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

GÜNGÖRDÜ, VOLKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkede bir ilk olan müzede politik psikoloji alanında dünyanın sayılı profosörlerinden Vamık Volkan’dan eserlerin bulunacak olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi tarafından yapımı devam eden Girne Kent Müzesi’ne bağışta bulunan Volkan’a teşekkür etti.

20/09/2019 16:03