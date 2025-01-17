Volt Kıbrıs’tan Barikatların Açılmasına Tam Destek

Volt Kıbrıs, yayımladığı basın açıklamasında Kıbrıs’ta mümkün olduğunca çok sayıda barikatın açılmasını desteklediğini belirtti. Açıklamada, yeni geçiş noktalarının açılmasının yalnızca günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmayıp, adanın birliği ve geleceği için hayati bir adım olduğu vurgulandı.

“BÖLÜNMÜŞLÜK DUVARINDA BİR DELİK”

Parti açıklamasında, her yeni barikatın açılmasının bölünmüşlük duvarında bir delik açtığını ve Kıbrıs’ın birliğine doğru ilerleme sağladığını ifade etti. Volt Kıbrıs, kimi tarafların barikatların kapanmasına kimi tarafların ise daha fazla barikat açılmaması yönünde yaptıkları açıklamaların popülist ve yıkıcı olduğuna, bölünmeyi kalıcı hale getirdiğine ve adada sınırların pekişmesine katkı sunduğuna dikkat çekti. Bu tür politikaların Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin tavsiyelerine ve Kıbrıs halkının çıkarlarına ters düştüğü de kaydedildi.

“BARİKATLARIN AÇILMASI ORTAK BİR GELECEK YARATILMASININ ANAHTARIDIR”

Basın açıklamasında, barikatların kaldırılmasının yalnızca ulaşımı kolaylaştırmadığı, aynı zamanda bağlantı, hareket özgürlüğü, ekonomik canlanma ve ortak bir gelecek yaratmanın anahtarı olduğu belirtilerek, yeni geçiş noktalarının açılmasının bağlantı, etkileşim, hareket özgürlüğü, ekonomik canlanma ve adadaki tüm topluluklar için ortak bir gelecek yaratmakla ilgili olduğu vurgu yapıldı.

“SİYASİ İRADENİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ…”

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonuna ilişkin raporunda yeni geçiş kapılarının açılmasının siyasi iradenin güçlü bir göstergesi olacağına işaret ettiği hatırlatılarak, parti olarak bu doğrultuda çalışmaya ve barikatların açılmasını desteklemeye kararlı olunduğu dile getirdi.

“İŞBİRLİĞİ VE BİRLİK İLE DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA EDİLEBİLİR”

Volt Kıbrıs, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Volt olarak toplumlar arasındaki uçurumun kapatılmasına yönelik her türlü girişimi desteklemeye kararlıyız, çünkü ancak işbirliği ve birlik yoluyla herkes için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyoruz.”