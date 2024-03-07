Von der Leyen, AP seçimleri için resmen aday gösterildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avrupa Halk Partisinin (EPP) resmen liste başı adayı gösterilerek, seçim kampanya sürecini başlattığını duyurdu.

Von der Leyen, AP'nin en büyük siyasi grubu olan merkez sağ eğilimli EPP'nin Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen kongresinde, haziranda yapılacak AP seçimi için resmi olarak aday gösterildi.

Avrupa genelindeki EPP delegelerinden oylamaya katılanlar arasında 499'u, partinin tek adayı von der Leyen'in adaylığına "evet" oyu kullanırken, 89'u "hayır" oyu verdi.

Von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla EPP'nin 6-9 Haziran'daki Avrupa seçimlerinde liste başı adayıyım." ifadesini kullandı.

- Seçim çalışmaları sürecini başlattı

Kampanya süreci için açtığı yeni X hesabı "@vonderleyen_epp" üzerinden ilk mesajını paylaşan von der Leyen, "Bir Avrupalı olarak bu an beni duygulandırıyor. Beni bu kadar kararlı şekilde destekleyen her bir EPP üyesine kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Bu harika partiyle yanımda savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Refah için, güvenlik için, demokrasi için. Avrupa Birliğimiz için." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanlığı için yeniden adaylığını açıklamıştı.

Almanya'da 2005-2009 yıllarında Aile, Kadın, Yaşlılar ve Gençlik Bakanı, 2009-2013 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2013-2019 yıllarında Savunma Bakanı olan 7 çocuk annesi von der Leyen, 2019’dan beri AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonunun başkanlığını yapıyor.