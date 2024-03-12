Von der Leyen: ''Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var''

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'ye insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını belirterek, "Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil insani araya ihtiyacı var." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Gazze'deki durumla ilgili konuştu.

AB'nin Gazze'ye insani yardım girişlerini artırmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) deniz üzerinden yardım gönderme girişimini koordine ve finanse ettiğini anlatan von der Leyen, insani yardımların sorunu çözmeye tek başına yardımcı olmayacağını vurguladı.

Von der Leyen, "Elbette İsrail'in kendisini savunma ve Hamas'a karşı savaşma hakkı var. Ancak uluslararası hukuka uygun olarak sivillerin korunması her zaman sağlanmalıdır. Şu anda yeterli insani yardım akışını yeniden sağlamanın tek yolu var. Gazze'nin sürdürülebilir bir ateşkese imkan verecek acil bir insani araya ihtiyacı var." diye konuştu.

Bugün itibarıyla Gazze'ye desteği artırmak amacıyla AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın aktive edildiğini duyuran von der Leyen, detaylı bilgi paylaşmadı.

Von der Leyen, "Tüm üye ülkeleri Gazze'ye istikrarlı ve anlamlı bir yardım sağlanmasına izin vermek için varlıklarıyla katkıda bulunmaya teşvik ediyorum." dedi.

- İran'a ek yaptırım mesajı

Gazze'deki durumun bölgesel yayılma ve tırmanma riski olduğuna dikkati çeken von der Leyen, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan sınırındaki durum patlamaya hazır. Hamas'ın hamisi İran, örneğin Yemen'deki Husi teröristlerine verdiği destekle bölgesel gerilimleri artırmaya devam etti. Tıpkı bildiğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını körüklemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bildirildiği üzere İran'ın Rusya'ya balistik füze sağlaması durumunda ek yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduğumuzu da eklemeliyim."