Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin katılımıyla dün başladı

Çatalköy –Esentepe Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği, 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin yer aldığı Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu dün başladı.

Sempozyumun, Vounous Nekropolünde yapılan açılış töreninde konuşan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Başkanı, araştırmacı Rauf Ersenal, Çatalköy Esentepe Belediyesi Asbaşkanı Başak Tümkan, Çatalköy Esentepe Belediyesi Danışmanı Sühat Dürü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin yaşatılmasının önemini vurguladı.

-Ersenal

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Başkanı, araştırmacı Rauf Ersenal, amaçlarının yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarına hayat vermek ve 5 bin yıl önce var olan bu medeniyeti yaşatmak olduğunu vurguladı.

-Tümkan

Çatalköy Esentepe Belediyesi Asbaşkanı Başak Tümkan da, bu yıl sempozyuma Kuzey Kıbrıs dahil, 10 ülkeden 70 sanatçı ve akademisyenin katıldığını belirterek, bir ülkenin tarihi, kültürel mirasının yaşatılmasının merkezi ve yerel yönetimlerin en başta gelen görevlerinden olduğunu söyledi.

-Dürü

Çatalköy Esentepe Belediyesi Danışmanı Sühat Dürü de, belediye olarak bu yıl Vounous ve sempozyumla ilgili bir kitap hazırlayacaklarını belirtti.

-Benter

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, bir ülkenin, milletin kimliğinin kaybolmaması için, gençlerin tarihleri ve kültürel miraslarına sahip çıkmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, ülkenin 5 bin yıllık geçmişe sahip Vounous’un, Çatalköy Esentepe Belediyesi, Rauf Ersenal ve ekibinin çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, ülkenin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

-Erhürman

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, gerçek yurtseverliğin, bir yurdun topraklarından, tarih boyunca geçen tüm medeniyetlere tüm kültürlere, tüm değer ve zenginliklere sahip çıkmak, özümsemek ve benimsemek olduğunu kaydetti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, 5 bin yıllık tarihi kültürel mirasın, Vounous Pişmiş Toprak Sempozumu'yla yeniden ortaya çıktığını belirtti.

Kıbrıs adasının, doğal güzellikleri, geçmişi tarihi ve kültürel varlıklarıyla büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak KKTC’ye sahip çıkarken, ülkenin geçmişi tarihi güzellikleri, arkeolojik zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirerek katkıda bulunmaya çalışıyoruz “dedi.

KKTC’nin tarihi kültürel zenginlikleri doğal güzellikleriyle Akdeniz’in en müreffeh devletlerinden biri olmaya aday olduğunu kaydeden Tatar, ülkenin bu değerlerinin, turizme kazandırılmasının, ülkenin zenginliğine zenginlik katacağını vurguladı.

5’inci Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 16 Eylül akşamı sona erecek.