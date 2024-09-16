Vounous Sempozyumu kapanış töreniyle sona erdi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından organize edilen “6. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu” final töreni ile sona erdi.

8 ülkeden 20 akademisyen ve sanatçı ile ülkemizden 50 katılımcının yer aldığı bu büyük organizsayonda 15 gün boyunca üretilen eserler sergilendi ve müzikler eşliğinde yapılan meşale yürüyüşüyle Vounous ateşi yakıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu gösterilere gerek yerli gerekse yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Törende konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok,” Tarih ve sanatın buluştuğu bu benzersiz organizasyonun en iyi şekilde yürütülmesi için elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaktan çekinmedik. Çünkü biliyoruz ki; Vunous artık bir dünya markasıdır ve birçok ülkede bilinen ve ses getiren bir organizasyondur. Vounous ile ilgili ileriye yönelik çok güzel projelerimiz vardır ve gerekli onayın verilmesi halinde Akdeniz coğrafyasının ilk gerçek Tunç Çağı köyü hayata geçirilmiş olacak. Açık hava müzesi olarak planladığımız bu heyecan verici projenin hayat bulması halinde 365 gün ülkemizi ziyaret edecek turistler için de yeni bir destinasyon olacak. Tabii bütün bunları ilgili resmi makamlarla işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi