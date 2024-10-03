Voyager 2, gücünün azalması nedeniyle bilimsel deneylerini durdurdu

Voyager 2'nin Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için kullanılan "Plazma Bilimi" deneyini kapatma emri, 26 Eylül'de NASA'nın Derin Uzay Ağı aracılığıyla gönderildi.

Bu sinyalin araca ulaşması 19 saat sürdü, ve NASA, emrin yerine getirildiğine dair geri dönüş sinyalini 19 saat sonra aldı.

Her ne kadar Voyager 2’nin enerji kaynakları tükenmeye yaklaşsa da NASA, aracın en az bir bilimsel cihazla 2030’lara kadar çalışmaya devam edeceğini öngörüyor.

Voyager 2’nin enerjisi, plütonyumun çürümesiyle ortaya çıkan ısıyı elektriğe çeviren üç radyoizotop termoelektrik jeneratörü tarafından sağlanıyor.

Ancak NASA, bu tür cihazları devre dışı bırakmanın ideal bir durum olmadığını belirtti. İkiz uzay aracı Voyager 1 gibi, Voyager 2 de heliosferin ötesinde, yani yıldızlararası uzayda görev yapıyor ve bu bölgedeki veriler benzersiz.

Voyager 2, 2018 yılında Güneş'in manyetik alanıyla dolu olan heliosferi terk ettiğini NASA'ya doğrulayan plazma deneyini gerçekleştirmişti.

Bu deneyde kullanılan cihazlar, Güneş'ten yayılan iyon ve elektron akışını, yani Güneş rüzgarlarını incelemek üzere tasarlanmıştı.