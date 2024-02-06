Vretçalı Hoca ve Sol Mücadele” başlıklı panel düzenlenecek

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06/02/2024

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Vretçalı Hoca ve Sol Mücadele” başlıklı panel düzenlenecek

Baranga Yayınları tarafından yayımlanan Abdullah Korkmazhan’ın kaleme aldığı “Vretçalı Hoca Özker Özgür 1940-2005” kitabı çerçevesinde “Vretçalı Hoca ve Sol Mücadele” başlıklı panel düzenlenecek.

Baranga Yayınlar tarafından yapılan açıklamaya göre, panel Cuma günü saat 17.45’te Lefkoşa Rüstem Kitapevi'nde yapılacak. AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Araştırmacı, Yazar Mete Hatay ve Yazar Abdullah Korkmazhan’ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü Umut Bozkurt yapacak.

06/02/2024 09:40
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TAGS: Vretçalı Hoca, haber, kıbrıs
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