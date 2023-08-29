Vretçallılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Günü 2 Eylül’de yapılıyor

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29/08/2023

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Vretçallılar (Dağaşanlılar) Dayanışma Günü 2 Eylül’de yapılıyor

Barış Harekatından sonra Eylül 1974’te Güneydeki köylerinden Kuzeye göç eden Vretcalılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da köylerinden göçtükleri tarih olan Eylül ayını anmak için bir araya geliyor.

Vretçalılar Dayanışma Derneği tarafından verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 9.’su düzenlenecek etkinlik, 2 Eylül Cumartesi günü Hasır Restorant - Lefkoşa’da düzenlenecek.

Vretçalılar Derneği Başkanı Mustafa Cemal’ın konuşma yapacağı

etkinlikte, farklı bölgelere dağılan köylüler bir araya gelecek, eski köy anıları anlatılacak.

Etkinlik, 17.00-19.00 saatleri arasında köyün ve köylülerin resimlerinin sergilenmesi, köyle ilgili filimlerin izletilmesi ve herse İkramı ile başlayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise yemek düzenlenecek.

29/08/2023 11:17
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