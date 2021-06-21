Vücudumdaki Yağları Kasa Dönüştürebilir Miyim?

Halk arasında yaygın olarak yanlış bilinen konular arasında yer alan yağların kasa dönüştürülmesi durumu, tamamen yanlış bir bilgidir. Çünkü insan fizyolojisinde kas ve yağ hücreleri tamamen birbirinden farklı yapılarda bulunmakta olup işlevlerinde dahi bir benzerlik görülmemektedir.

Yağ hücreleri; vücudun bel, göbek, kalça ve genellikle arka bacaklarda biriken ve fizyolojik açıdan hiçbir iş yapmayan birer depodur. Zaman içerisinde kişilerin yanlış beslenmesi, uzun süre hareket etmemesi, genetik faktörler ve sürekli yüksek kalori değerine sahip besinler tüketmesi nedeniyle vücut, kendi ihtiyacı olan enerji değerinden fazla gelen miktarları yağ olarak depolamaktadır. Kısacası yağlar, vücuda giren fazla enerjinin depolanmış versiyonlarıdır.

Düzenli bir diyet programının uygulanması ve yağ biriken dokuları hedef alan egzersizlerin uygulanması, bu bölgelerde biriken yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlamaktadır.

Kas hücreleri ise; gerek gün içerisindeki yoğun tempomuzda gerekse de gece uyurken dahi olmak üzere vücudumuzu belli bir şekilde tutan, hareket etmemizi sağlayan ve vücudun iskelet sistemini destekleyen hayati derecede öneme sahip bir hücre grubudur.

Vücudun her bölgesinde yer alan kas hücreleri, aktif hücreler olup düzenli gerçekleştirilen egzersizler sonucunda kas hücreleri gelişerek büyümektedir.

Zayıflamak veya vücudunu sıkılaştırmak isteyen kişilerin düzenli egzersiz yaparken yağ hücrelerini yakarak küçültmeleri, kas hücrelerinin de çalıştırılması nedeniylekaslarının gelişmeleri halk arasında “Yağlar kasa dönüşür.” algısının oluşmasına neden olmuştur. Ancak durum şudur ki; “Düzenli egzersiz yapan kişilerde yağ hücreleri parçalanıp yok olurken, kas hücreleri gelişerek daha belirgin hale gelmektedir.”

Vücutta Bulunan Tüm Yağlar Zararlı Mıdır?

Vücutta bulunan fazla yağlar, obezite başta olmak üzere pek çok kronik rahatsızlığı tetiklese de vücudun belirli bir oranda yağ barındırması sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir.

Vücutta bulunan yağlar;

• Vücudun ısısını dengelemeye yardımcı,

• Vücudun aldığı darbelere karşı bir koruyucu,

• Vücuda alınan bazı vitaminlerin depolanmasını sağlayıcı ve

• Kemik kırılma durumlarına karşı bir kalkan görevi üstlenmektedir.

Dolayısıyla vücutta bulunan tüm yağ hücreleri zararlı değildir.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Vücutta Bulunan Yağ Oranı Ne Olmalıdır?

Gerçekleştirilen pek çok araştırma doğrultusunda hesaplananbelli başlı değerler mevcuttur. Bu değerler kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanmış olup;

• Kadınlarda: Yağ oranı en fazla %30,

• Erkeklerde: Yağ oranı en fazla %25 civarında bir değer almalıdır.

Vücutta yer alan bu yağ miktarının ise vücudun belirli bir bölgesinde toplanmaması oldukça önemlidir. Kadınlarda genellikle basen ve kalça bölgelerinde biriken yağlar,erkelerde ise daha çok göbek ve çevresinde toplanmaktadır. Bölgesel yağlanma problemi yaşayan kişilerin uzman bir görüş aldıktan sonra düzenli bir spor programı uygulamaları ve dengeli bir beslenme yürütmeleri oldukça önemlidir.

Yağ Yakımını Hızlandırırken Kas Grubunu Geliştirecek Besinler Nelerdir?

Düzenli bir diyet uygularken en önemli konu kalorisi düşük, ancak besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesidir. Vücuttaki kas grubunun gelişebilmesi için düzenli egzersizprogramlarına eşlik eden protein ağırlıklı besinlerin alınması, uzun süreli tokluk hissi sağlayacağı için vücuttaki yağ yakım hızını arttırırken kasların gelişmesine de olanak sağlamaktadır. Bu besinler genel olarak şu şekilde listelenebilmektedir:

• Yumurta,

• Balık,

• Tavuk veya hindi göğüs eti,

• Orman meyveleri,

• Yoğurt,

• Yulaf,

• Keten tohumu,

• Kabuklu yemiş,

• Sızma zeytinyağı,

• Kırmızı et,

• Brokoli,

• Ispanak,

• Kinoa,

• Domates,

• Portakal,

• Greyfurt,

• Elma,

• Havuç,

• Yeşil çay ve

• Su olarak sıralanabilir.

Bu gıdaların diyet programı çerçevesinde ana veya ara öğünlerde tüketilmesi kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlarken yaşam sürelerini uzatmalarına da zemin hazırlamaktadır.

Özper Özorun

Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi Şampiyonu

KKTC Güreş - Kickboks ve Kempo Şampiyonu

Beden Eğitimi Öğretmeni

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21/06/2021 10:49