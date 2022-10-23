Vücudumuz için protein kaynağı olan sütün faydaları

Dünyada en çok tüketilen hayvansal besinlerden biri olan sütün faydalarını ne kadar biliyoruz? En kolay ulaşılabilir protein kaynağı sütün faydalarını yakından tanıyalım.

Kolay ulaşılabilir olması ile geçmişten günümüze insanoğlunun en fazla tükettiği besinlerden olan süt ve sütün faydaları hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz.

7'den 70'e herkes tarafından tüketilmesi gereken sütün insan bünyesine olan katkılarını gelin birlikte inceleyelim.

Protein kaynağı sütün faydaları:

­-Kalsiyum ve potasyum yönünden oldukça zengindir.

-Cildin yenilenmesini ve onarılmasını sağlar.

-Uyumadan önce bir bardak süt iyi gelir.

-İçerdiği potasyum ve kalsiyum ile kan basıncını dengeler.

-Yağ yakımını hızlandırır.

-Enerji verir, hafızayı güçlendirir ve odaklanmayı artırır.

-Saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

-Vücudun ödem atmasına yardımcı olur, şişkinliği giderir.

-Kemikleri güçlendirir ve büyümeyi hızlandırır.

-İçerdiği kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur.

Kalsiyum ve potasyum yönünden oldukça zengindir

İnsanlar sağlıklı bir yaşam sürdürmek için minerallere ihtiyaç duyar. Süt içerdiği mineraller ile insan sağlığı için gerekli olan miktarı destekler. Özellikle kalsiyum olmak üzere içerdiği potasyum, magnezyum ve fosforun kemik ve diş sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ayrıca süt sadece mineralleri değil bağışıklık sistemimizin koruyucuları olan A, D, E, K, B ve C vitaminlerini de içerir. Genelde vitaminleri dış takviyelerle almayı tercih etsek de beslenme ile bu vitaminler süt gibi doğal besinler yoluyla da alınabilir.

Yaşlanma karşıtı olup; cildin yenilenmesi ve onarılmasını sağlar

sağlıklı cilt

Sütün vitamin ve mineral deposu olduğundan bahsetmiştik. Süt yararlı besinleri içermesi sebebiyle cilt bakım ürünlerinin içeriğinde yer alan hücreleri yenileyen, cildin onarılmasına katkı sunan mucizevi bir besindir. Cilt sağlığı için kullanılan yüz temizleyicisi, nemlendirici ve yüz maskesi gibi birçok cilt bakım ürününün içeriğinde yer alan sütün, tarihte Mısır Kraliçesi Kleopatra tarafından da kullanıldığı, güzelliğini buna borçlu olduğu ve genç görünümünü koruduğuna inandığı söylenmektedir.

Uyumadan önce bir bardak süt iyi gelir

Güne verimli başlamak adına düzenli ve kaliteli uyku çok önemli bir ihtiyaçtır. Günümüzde düzensiz yaşantı, psikolojik, fizyolojik nedenler ve yoğun stresin de etkisiyle uyku sorunları ile karşılaşılabilir. Bu durumda güne verimli ve sağlıklı başlamak adına kaliteli bir uyku süt ile mümkün olabilir.

Yoğun alkol ve kafein tüketiminin uyku üzerinde olumsuz etki yaptığı bilinir. Süt ve süt ürünlerinin ise içerdiği triptofan adı verilen bir bileşik sayesinde özellikle uyku öncesinde bazı insanlar üzerinde rahatlatıcı etkisi olduğu ve daha kolay uykuya geçiş süreci hazırladığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

İçerdiği potasyum ve kalsiyum ile kan basıncını dengeler

Kalp ve damar sağlığının korunmasında diyet ve sağlıklı beslenme önemli bir yer tutar. Her ne kadar kalp ve damar hastalıklarının genellikle genetik faktörlerden kaynaklandığı bilinse de düzensiz ve sağlıksız beslenme ve diğer çevresel faktörler bu hastalıkların riskini arttırır.

Sütün içeriğinde bulunan yağ asitleri sayesinde kolesterolü azaltıcı etki yaptığı ve koroner kalp hastalıkları üzerinde olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca süt içerdiği potasyum ve kalsiyum sayesinde kan basıncını dengeler. Dengeli, düzenli ve önerilen miktarlarda süt tüketimi ile kalp hastalıklarının riskini azaltmak mümkündür.

Yağ yakımını hızlandırır

Faydaları saymakla bitmeyen sütün zayıflamaya yardımcı ve yağ yakımını hızlandıran bir besin olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalarda sütün tokluk hissi yarattığı ve kilo verme sürecindeki en önemli besin maddelerinden biri olduğu bilinmektedir. İştahı azaltarak tokluk hissi yaratır, az yağlı tercih edildiği takdirde yağ yakımını hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Süt beslenmenin temel yapısını oluşturan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi besin ögelerini içerir. Bu sebeple süt kilo verme sürecinde tercih edilmekte ve düzenli tüketildiğinde bu sürece olumlu etki ettiği bilinmektedir.

%100 motivasyon; süt, enerji verir, hafızayı güçlendirir, odaklanmayı artırır

Enerji Verici

Sütün içerisinde bulunan laktoz sütten aldığımız enerjinin kaynağıdır. Güne zinde bir başlangıç için süt tüketilmelidir. Süt laktoz sayesinde beyne enerji sağlar ve bu sayede hafızamız güçlenir, odağımız artar.

Yüksek miktarda protein içermesi sebebiyle hafızayı güçlendirici ve odaklanmayı arttırıcı etki yapan süt büyüme ve gelişimdeki etkilerinin yanında özellikle sinir ve beyin hücrelerinin oluşumu ve gelişimi üzerinde de etkilidir. Beyin hücrelerinin gelişimi Alzheimer gibi nörolojik hastalıklardan korunmada kritik bir öneme sahiptir.

Saçların sağlıklı uzaması için süt içmeye devam!

Sütün nemlendiricilerin içeriğinde yer aldığından bahsetmiştik. Kuru ve yıpranmış saçlar için kullanılan çoğu şampuan da nemlendiriciler gibi süt içermektedir. Süt, içerdiği protein ile saçın daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Saçların hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine sütün içeriğinde yer alan mineraller etkili olmaktadır.

Günümüzde çoğu insan yeterli miktarda kalsiyum, çinko ve demir ihtiyacını karşılayamadığı için tırnak kırılması problemi yaşamaktadır. İçerdiği bol miktarda kalsiyum sayesinde düzenli olarak süt ürünleri tüketmek bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Vücudun ödem atmasına yardımcı olur, şişkinliği giderir

Kalsiyum açısından zengin olan besinlerde mineral dengesinin de sağlanmasıyla ödem atımı kolaylaşır ve ödem oluşumu engellenir. Ayrıca yapılan araştırmalarda her gün yeterli miktarda süt tüketiminin bağırsaklarda harekete sebep olarak hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları azaltacağı bilinmektedir.

Şehir efsanesi değil, gerçeğin ta kendisi; süt, kemikleri güçlendirir ve büyümeyi hızlandırır

Güçlü Kemik Yapısı

Çocukların kalsiyum açısından zengin gıdalarla beslenmesi büyüme ve gelişimde çok etkilidir. Adeta bir kalsiyum deposu olan sütün gelişim ve büyüme çağındaki çocuklar tarafından tüketilmesi kemik sağlığına olumlu etki yapmaktadır.

Yapılan araştırmalarda daha fazla süt tüketen çocuklarda daha fazla boy uzaması gözlemlenirken, süt tüketmeyen ve yetersiz kalsiyum alan çocuklarda daha az boy uzaması gözlemlenmiş ve gelişimleri yeterli miktarda kalsiyum alan çocuklara göre daha yavaş olmuştur.

Her ne kadar sütün çocuklar için faydalarından bahsetmiş olsak da yaşlılar için de süt tüketimi çok önemlidir. İleri yaşlarda ortaya çıkan ve bir çeşit kemik hastalığı olan osteoporozdan korunmanın yolu düzenli süt tüketimi ve D vitamini alımı ile mümkündür. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik erimesi ve diğer kemik hastalıkları riskini azaltan süt 7’den 70’e herkes için çok önemli bir besindir.

İçeriğindeki kalsiyum ve fosfat ile diş sağlığını korur

Süt, kalsiyum ve fosfat içerir. Bu mineraller diş minesinin yenilenmesinde, plak oluşumunun engellenmesinde büyük bir rol oynar.

Diş çürükleri ağızdaki bakterilerden ve bu bakterilerin sebep olduğu asitlerden oluşmaktadır. Dişte kalsiyum ve fosfat miktarı ne kadar artarsa çürük oluşumu azalır. Dişteki mineral kaybının giderilmesi diş sorunlarını ortadan kaldırır. Ağız ve diş bakımımıza önem vermeli ve düzenli bir şekilde süt tüketerek diş çürüğü oluşumuna engel olmalıyız.

Saydığımız birçok faydası ile süt yaşamımızın vazgeçilmez bir besini haline gelmiştir. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmek, gelişmek ve büyümek için düzenli ve yeterli miktarda süt tüketmeli ve temel besinimiz olan sütün faydalarından yararlanmalıyız.

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23/10/2022 20:20