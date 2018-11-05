Vücudun Farklı Bölgelerindeki Yağlar İçin Öneriler

Yağlanmanın bedeninizin neresinde olduğundan bağımsız olarak aerobik egzersizi bu yağlanmayı azaltmakta size yardımcı olacaktır. Ayrıca isrediğiniz sonuca göre farklı aktivitelerle bu egzersizi destekleyebilirsiniz.

Herkesin bedeninde bir miktar yağ vardır.

Bu durum genetik veya başka etkenlerden olabilir, hatta cinsiyetiniz bile bunu etkileyebilir; mesela kadınların kalça, baldır ve karın bölgesinde daha fazla yağ vardır. Ancak bunların yanı sıra bizim alışkanlıklarımız da yağ birikmesine neden olabilir.

Bu yazımızda size çeşitli vücut bölgelerinde biriken yağı nasıl yakabileceğinizden bahsedeceğiz.

Yağ neden birikir?

Bedenimizdeki her bölge farklı şekilde yağ biriktirir.

Kilo aldığımızda iki şey olur: Bel ve alt tarafındaki bölgelerdeki yağ hücresi miktarı artar ve bel üstü bölgedeki yağ hücrelerinin boyu büyür. Bu da bedenimizin her bölgesini farklı şekilde etkiler.

Yağ bedenimizin enerji depolama yöntemidir ancak tüm yağlar aynı yerde “depolanmazlar”. Yağların depolandığı 3 farklı yer vardır:

Derialtı yağı

Derialtı yağı yüzeye en yakın olan yağdır ve egzersiz sırasında ilk yakılan yağdır. Yağın bedenin neresinde depolandığını belirleyen ana etkenler genetik ve hormonlardır.

Viseral (İç) yağ

Bu yağ bedenin içinde, genelde organların etrafında birikir. Aşırı miktarlara ulaştığında tehlikeli olabilir.

Genel olarak, iç yağ, derialtı yağından daha önce oluşur. Bu yüzden karnınızın çok büyümesine izin vermemelisiniz.

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Mozaik (kasiçi) yağ

Diğer iki tür kadar yaygın olmayan bu yağ türü, kas liflerinin arasında birikir. Aşırı kilolu veya obez olan kişilerde daha sık görülür ve insülin direncine neden olabilir.

Yağ biriken 4 bölge

Bedenimiz hormonlar tarafından kontrol edilir. Sağlık durumumuzu hormon seviyelerimiz belirler. Bazı hormonlar ruh halimizi etkilerken diğerleri enerji seviyelerimizi belirler.

Çalışmalar hormonların vüdumuzudaki yağın nerede biriktiğini bile etkilediğini göstermektedir. En temel hormon dengesizlikleri ve bunların fiziğimiz üzerindeki etkilerini öğrenmek için okumaya devam edin:

Göğüs ve kollarda yağ: testesteron

Bu hormon seviyesi normalden daha düşük olduğunda, egzersiz yapmaksızın kol ve göğüs bölgesinde irileşme olur. Ayrıca androjenler de buna neden olabilen başka bir erkeklik hormonudur.

Bu sorunu çözmek için, sağlıklı, hidrojenize edilmemiş yağlar, B vitamini ve protein içeren besinler tüketin. Ve bu diyetinizi göğüs ve ağırlık egzersizleri ile destekleyin.

Kalça ve baldırlarda yağ: insülin

Bu hormon seviyesindeki bir dengesizlik, vücutta ileride yağa dönüşecek şeker biriktirilmesine neden olur. Bu yüzden kilo alma, özellikle tatlı sevenlerde yaygın görülür.

Bu durumun çözümü ise, şeker ve tatlı tüketimini azaltıp, glisemik endeksi yüksek karbonhidratlardan uzak durmaktır.

Karın bölgesinde yağ: östrojen

Östrojen bir kadınlık hormonudur ve kadınların kalça ve baldır bölgesinde daha fazla yağ olmasının (yani armut şeklinin) nedenidir.

Karaciğerin filtrelemek için uğraştığı fazla östrojen metabolizmayı etkiler. Folik asit, B6 ve B12 vitamini açısından zengin besinler tüketin, örneğin brokoli.

Bedenin çeşitli bölgeleri için egzersizler

Size bedenin farklı 5 yağ biriktirme şeklinden bahsedeceğiz.

1- Zayıf ama çıkık göbekli

Bu vücut şeklinin nedeni genelde canınız bir şey çektiğinde karşı koyamamaktır. Vücut şekli bu yapıda olan kişiler genelde biraz gergin ve sinirli olurlar. Diyet yapsalar da karın bölgelerinde ciddi bir küçülme olmaz. Bu bölgede yağ birikmesi, hipertansiyon veya diyabet gibi kardiyo-metabolizma rahatsızlıklarına yol açabilir.

Bu bölgedeki yağ için en iyi egzersizler:

Orta zorlukta aerobik, haftada 3-4 gün

Mekik çekmek

Gerinme ve esneme hareketleri

Yoga veya meditasyon

2- Armut şekli

Gövdeniz belinize oranla daha ufaksa, kalça, bacak ve baldır bölgesinde biriken ekstra yağlardan kurtulmak sizin için daha zor olacaktır.

Bu bölgelerde kadınlarda bijolojik ve evrimsel nedenlerle daha fazla yağ olur, bu bedeni doğuma yatkın hale getirmek içindir.

Selülit ve ödem birikmesi bu vücut şeklinde daha sık görülür. Öte yandan, bu vücut şekline sahip kişilerin kardiyak veya metabolik bir rahatsızlığa yakalanma riski daha düşüktür.

Bu vücut şekline en uygun egzersizler:

Aerobik

Direnç egzersizleri (spinning, yüzme, bisiklete binmek)

Dans etmek

Yoga

Tai-chi

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3- Silindir şekli

Bel, kalça ve gövde arasında bir ölçü farkı yoktur. Yağ gövde ve baldırlar arasında eşit oranda yayılmıştır. Bu tarz vücut yağını yakmak daha kolaydır.

Bu vücut şekli ile ilişkilendirilen riskler genelde ani metabolik değişikliklerdir. Düzenli ve istikrarlı egzersiz önerilmektedir:

Tam antreman (aerobik, ağırlık çalışmak)

Dayanıklılık egzersizleri (koşmak, ip atlamak, bisiklete binmek)

Mekik çekmek

4- İri beden

Bu vücut şeklinde beden yağı düzgün bi oranlamayla saklamaz. Bu grupta görülen riskler genelde özgüven ile alakalıdır çünkü uzun ve iri olmak herhangi bir ortama uyum sağlamayı zor hale getirir.

Bu vücut şekli için önerilen egzersizler ise:

Dayanıklılık egzersizleri (yüzmek, bisiklete binmek, yürümek)

Dans ve hareketlerle ifade

Gerinme ve esneme hareketleri

5- Kumsaati

Bu vücut şekline sahip kadınların hatları daha belirgindir, bel bölgesi göğüs ve kalçaya oranla biraz daha incedir. Yağ genelde eşit oranda baldır ve göğüs bölgesinde birikir.

Kilo almak kolaydır ancak kasları güçlendirmek zordur. Bu vücut şeklindeki kişilerin kardiyovasküler rahatsızlık riski daha azdır ve ömürlerinin daha uzun olduğu söylenir.

Bu vücut şekli için önerilen egzersizler: