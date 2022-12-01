Vücudunuza fayda sağlayan 5 uyku pozisyonu!

Uyku, vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır. Ancak uykumuz kadar uyuduğumuz pozisyonda çok önemli. Uyku pozisyonunuz uykunuzun kalitesinde büyük rol oynar.

Uyku pozisyonumuz, uyku sağlığı ve vücut sağlığı için çok önemlidir. Peki ne kadar doğru bir uyku pozisyonunda uyuduğunuzu biliyor musunuz? Gelin birlikte sağlıklı bir uyku için nasıl uyumamız gerektiğine bir bakalım.

CENİN POZİSYONU

Bu pozisyon, sadece rahat değil, aynı zamanda bel ağrısına da yardımcı olur, hamileyseniz sizin için harikadır ve horlamayı azaltır. Ancak, duruşunuzun gevşek olduğundan emin olun, aksi takdirde sabahları ağrılı hissetme riskiniz vardır.

YAN YATMAK

Yan tarafınızda uyumak, cenin pozisyonunda uyumaya benzer, ancak bacaklarınız göğsünüze doğru çekilmez. Aynı zamanda yan yatmak horlamayı azaltabileceği, mide ekşimesine yardımcı olabileceği ve sindirim için harika olabileceği için sizin için iyidir.

Ancak, bu pozisyonun bilmeniz gereken bazı dezavantajları vardır. Omuzlarınızda bir miktar katılığa ve uyuduğunuz tarafta çene sıkışmasına neden olabilir. Yan uyuyan biriyseniz, sol tarafınıza yatmayı tercih etmelisiniz, çünkü sağ tarafınıza yatmak mide yanmasını ve asit geri akışını artırabilir.

SIRTÜSTÜ YATMAK

Sırt üstü uyumak, omurganızı koruduğu ve kalça ve diz ağrısını hafifletebileceği için sağlık açısından en fazla yararı sağlıyor. Vücudunuzu eşit bir hizada tutar, bu da sırtınız ve eklemleriniz üzerindeki gereksiz baskıyı azaltır. Daha fazla sağlık yararı için, sırtınızın doğal kıvrımını desteklemeye yardımcı olması için dizlerinizin arasına bir yastık koyun.

YÜZÜSTÜ UYUMAK

Yüzüstü uyumak hiç de en faydalı pozisyon değildir. Horlamayı azaltıp uyku apnesi olan kişilere yardımcı olabilirken, sırt ve boyun ağrısına da neden olabilir. Ayrıca eklemler üzerinde strese neden olarak ağrılı ve yorgun uyanmanıza neden olabilir. Sırt ağrısını hafifletmek istiyorsanız, karnınızın alt kısmına bir yastık koymayı deneyebilirsiniz.

YASTIĞA SARILARAK UYUMAK

Bu pozisyon daha çok psikolojik olarak iyi gelen, kendinizi iyi hissedeceğiniz pozisyonlardan biri oluyor. Yastığa sarılarak uyumanın güven veren bir etkisi olduğu için, bu yöntem duygulara iyi gelen bir durumdur.

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01/12/2022 23:02