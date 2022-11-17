Vücudunuzun dışında ruhunuzun tükendiğini gösteren 8 şey

Yorgun olan aslında ruhunuz olabilir mi? Eğer çoğu zaman kendinizi yorgun ve zayıf hissediyorsanız, size yalnız olmadığınızı söylemek için buradayız. Her 5 kişiden biri herhangi bir anda yorgun hissediyor ve ne yazık ki tükenme bir kural haline geliyor. Modern dünyanın ritmi; sürekli çalışma, stres, gerginlik, uykusuzluk ve uygun egzersiz yapmayı içerir. Ve bunların hepsi ruhun durumunu etkiler.

O incinir ve yardıma ihtiyaç duyar. Burada dikkatinizi önemsiz gibi görünen, ancak büyük bir rahatsızlık ve sorun yaratabilen yorgun bir ruhun belirtilerine çekmek istiyorum.

1. Bütün Bir Gece Dinlendikten Sonra Yorgun Hissetmek

Uygun saatlerde uyumanıza rağmen, sabahları uyanıp yataktan kalkmanın zor olması yorgun bir ruhun ilk işareti olabilir. Fiziksel olarak iyileşirsiniz, ama ruhunuzu uyku ile iyileştirmek zordur. Sonuç olarak, kronik yorgunluk ortaya çıkar ve tüm günü bir şeyler yapmanız gerektiğinde kendinizle savaşarak geçirirsiniz.

2. Hayal Kurmak ve Gerçeklikten Kaçmak

Gerçeklikten kaçmak istiyorsanız ve farklı bir hayat hayal ediyorsanız, ruhunuz yorgunluk belirtileri veriyor demektir. Sık sık geçmiş hakkında düşünürsünüz ve gelecekten korkarsınız. Asıl mesele şu anki anı sevmediğiniz ve kendinizi ondan mümkün olan herhangi bir şekilde uzaklaştırmaya çalışmanızdır. Fakat gerçeklerden kaçmak size zarar verebilir; çünkü günlük görevlerinize yine de geri dönmeniz gerekir ve gerçeklerle hayalleriniz arasındaki uyuşmazlık yüzünden hayatla ilgili memnuniyetsizliğiniz artar.

3. Kayıtsızlık ve İsteksizlik

Sürekli yorgun hissettiğinizi düşününce; bir şeyler yapma isteğinizde eksiklik yaşar, çevrenizdeki her şeye kayıtsızlık gösterir ve hatta daha önce hoşlandığınız şeylere ilgi duymazsınız. Yaptıklarınızda hiçbir şey göremez ve davranışlarınızın sonuçlarına ilgisiz kalırsınız. Bu koşullar fazladan gerilim yaratır, çünkü enerjiniz ve isteğiniz olmasa bile görevlerinizi yerine getirmeniz gerekir.

4. Duygulardaki Ani Değişiklikler

Memnuniyetsizlik, bitkinlik ve ilgisizlik duygularınızı etkiler. Sıklıkla sinirlenirsiniz, küçük bir şeye kızarsınız veya beklenmedik bir şekilde ve sebepsiz yere ağlamaya veya gülmeye başlarsınız. Düzenli olarak bunun gibi ruh halleri içindeyseniz, bu bitkin bir ruhun işaretidir. Bu duygusal dalgalanmalar ile hayatınız zorlaşır. Ve sizi başkalarıyla barış ve anlayış sağlamaya çalışmaktan çok çatışmaya zorlar.

5. İyi Hissediyormuş Gibi Davranmak

İyi hissediyormuş gibi davranmayı acınızı gizlemenin ve iyiymiş gibi davranmanın sorununuzu çözmenin iyi bir yolu olduğunu düşünmeyin. Bunu yaparsanız, içinizdeki her şey parçalanırken kendinize ve başkalarına gerçek duygularınız hakkında yalan söylersiniz. Ruhunuz ağlarken, gülümsemek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve neşeliymiş algısı yaratmaya çalışırken ekstra enerji harcarsınız. Ancak ruhunuz yorgundur ve her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek gibi bir gücü yoktur.

6. Yalnız Hissetmek

Tüm öfkenizi ve suçunuzu etrafınızdaki insanlara yönlendirirseniz, ilişkileriniz gergin bir hal alır. Kendinizi iyi hissediyormuş gibi yaptığınız zaman, hiç kimse olayların gerçek halini bilmez. Bu durum yalnız hissetmenize ve probleminizle yalnız kalmanıza neden olur. Kimsenin sizi anlamadığını, kabul etmediğini ve yardım edemeyeceğini düşünmeye başlarsınız. Böylelikle her şeyi tek başınıza halletmeye çalışır, içinde olduğunuz durumla her gün mücadele edersiniz.

7. Diğerlerinden Gizlenme Arzusu

Etrafınızdaki insanlardan gizlenme arzunuz varsa, bu yorgun bir ruhun gerçek bir işaretidir. Köşede oturmak, kendinizi başkalarından korumak, hatta farkedilmeyen bir hale gelmek istersiniz. Ancak kendinizi evinize kilitleyemediğiniz ve insanlarla etkileşimi durduramadığınız için, istenmeyen iletişimden etkilenirsiniz. Yalnız kalmak isteseniz bile, günlük konuşmalarınızı sürdürmeniz ve diğer insanlara yakın olmanız gerekir.

8. Olumsuz Düşünmek

Hoş küçük şeyleri fark eder misiniz, komik olayları hatırlar ve mutlu anlar yaratmaya çalışır mısınız? Olumsuz ve kötü deneyimlere yoğunlaşmaya alışırsanız, ruhunuz yorgunluktan muzdarip olur. Kendinizi pozitif enerjiyle yüklemezsiniz. Aksine, sürekli yeniden yaşarken ya da hoş olmayan anların olmasını beklerken, onu boşa harcarsınız. Bu ruh halinizi etkiler ve mutsuzluk hissi yaratır.

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17/11/2022 20:40