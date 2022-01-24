''Vücut direncini kuvvetli tutmak önemli''

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız son zamanlarda soğuk havaların da etkisiyle artan grip vakaları hakkında konuşarak, gripten korunmanın başlıca yolunun vücut direncini kuvvetli tutmak olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de konu hakkında grip aşısı tavsiyesi bulunduğuna dikkat çeken Yıldız, “Özellikle risk altında olan grupların (65 yaşından büyük kişiler, kronik kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer hastalığı, şeker hastalığı, kanser ve kan hastalıkları olan bireyler, bakımevi, huzurevi gibi yerlerde yaşayanlar ve sağlık çalışanları) her yıl aşılanmasını önermektedir” dedi.

Prof. Dr. Yıldız, gribin (influenza) temel olarak burun, boğaz, bronşları ve daha ender olarak akciğerleri etkileyen bir viral solunum yolu infeksiyonu olduğunu hatırlatarak, “Aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, kas ağrısı ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve ciddi halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı ya da tıkanıklığına neden olur” bilgisini paylaştı.

Bu yöndeki yakınmalara pek çok başka virüsün de neden olabileceğini işaret eden Yıldız, “Aralarında ayırım yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle, dünyada bu virüslerin aktivitesi düzenli olarak izlenmektedir” açıklamasında bulundu.

Yıldız, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp, akciğer, böbrek ile şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde gribin çok daha ağır seyrettiğini dile getirerek, hatta ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Grip virüsünün insandan insana öksürük, hapşırık, konuşma sırasında saçılan damlacıklarla bulaştığını ifade eden Yıldız, infeksiyonu olan bir kişinin el hijyeninin önemli olduğunu çünkü ellerin temas ettiği yüzeylerde (örneğin, kapı kolları) uzun süre virüsün canlı kalabildiğini aktardı.

Yıldız, bu nedenle korunma amacıyla, infeksiyonu olan kişilerle yakın temasta bulunmamak, maske kullanmak ve salgın dönemlerinde ellerin sık yıkanması önlemlerini hatırlattı.

Antibiyotiklerin virüs infeksiyonlarına karşı etkili olmadıklarını da kaydeden Yıldız, “Yalnızca grip infeksiyonunda etkili olan ilaçlar bulunmaktadır. Ancak bu ilaçlar grip infeksiyonunun ilk 48 saati içinde başlanırsa anlamlı yarar sağlarlar” ifadesini kullandı.

Yıldız, ana tedavinin hastalığın belirtilerinin iyileştirilmesi şeklinde olduğunu da söyleyerek, mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahati yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



24/01/2022 15:28