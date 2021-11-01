Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası gerçekleşti

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme federasyonunun Dr. Kemal Demirciler anısına düzenlemiş olduğu; Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleşti.

Pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olmasının olumsuz yönde etkilediği, ancak disiplin ve özverileriyle şampiyonaya hazırlanan birbirinden değerli sporcuların podyuma çıktığı şampiyona izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.

KKTC HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU

Vücut geliştirme fitness şampiyonası:

30 Ekim 2021

Sonuçlar:

• Master Vücut Geliştirme ( Body Building )



Şampiyon: Hüseyin Çokbilen



• Genç Erkekler Atletik Fizik ( 16-20 yaş )



Şampiyon: Teyfik Katırlı

2. Rayko Mite

3. Emir Şeyban

4. Hasan Mahmut Ezer



• Genç Erkekler Atletik Fizik (1.74cm)



Şampiyon: Necati Oktay



• Genç Erkekler Atletik Fizik (1.78cm)



Şampiyon: Tanca Nedim

2. Dorukan Kabakçı



• Genç Erkekler Atletik Fizik (+1.78cm)



Şampiyon: Esat Hulus

2. Görkem Baykal



• Büyük Bayanlar



Şampiyon: Serpil Özkan



• Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme (1.80cm)



Şampiyon: Esat Kastanbolulu



• Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme (+1.80cm)



Şampiyon: İsmail Yahat



• Büyük Erkekler Fizik (1.73cm)



Şampiyon: Çetin Keskinel

2. Deniz İnkayazı

3. Memduh Paşa



• Büyük Erkekler Fizik (1.82cm)



Şampiyon: Mehmet Davulcular

2. Pelagius Kombawa



• Büyük Erkekler Fizik (+1.82cm)



Şampiyon: Halil Latif

2. Bektaş Kutuğu



• Büyük Erkekler Klasik Fizik



Şampiyon: Enver Mesutoğlu

2. Sattar Khan Pasayer



• Büyük Erkekler Vücut Geliştirme



Şampiyon: Jovic Besana Egbe

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01/11/2021 16:12