Vücutcular Avrupa'yı salladı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme federasyonu milli takımları geçtiğimiz haftasonu iki farklı ülkede uluslararası şampiyonalarda podyuma çıktı.

Makedonya’da Hüseyin Çokbilen master erkek vücut geliştirme kategorisinde ikinci,

Elis Sakallı junior bikini fitnes kategorisinde ikinci ve büyük bayanlar bikini fitnes kategorisinde beşinci; Macaristan’da Mustafa Erdura Fizik kategorisinde üçüncü, olarak yine bizleri gururlandırdılar.

Makedonya’nın Üsküp şehrinde yapılan IFBB Diamond Cup şampiyonasında Ali Dahlameroğlu ( yönetici/uluslararası hakem), Hüseyin Çokbilen ( milli sporcu master vücut geliştirme), Elis Sakallı ( milli sporcu Bikini Fitnes) ve Macaristan’nın Budapeşte şehrinde yapılan IFBB fitparade ( npc) pro qualifier şampiyonasında Sel Sarıtaş ( yönetici/antrenör), Mustafa Erdura ( milli sporcu fizik kategorisi) dan oluşan federasyon milli takımları 15-18 Ekim, 2021 tarihinde birçok ülke sporcusunun podyuma çıktığı uluslararası organizasyonda mücadele ettiler.

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17/10/2021 11:15