“Vuda Sarmaları” adlı kitap yayımlandı
YAYIN TARİHİ:
11/02/2025
Larnaka’ya bağlı Vuda köylülerinin geçmişten günümüze mizahi anlatılarını (sarmalarını) Cengiz Ozaner’in anlatımıyla kaleme alan Aysan Özertaş Özcezarlı’nın (AySaNcA) “Vuda Sarmaları” adlı kitabı yayımlandı.
Aysan Özertaş Özcezarlı’nın sekizinci kitabı olan eser, kıdemli veteriner hekim Cengiz Ozaner’in anlatımlarının Özcezarlı tarafından kurgulanıp kaleme alınmasıyla hazırlandı.
Gerçek hayattan derlenen öykülerin yer aldığı 266 sayfalık kitabın editörlüğünü Orkun Bozkurt, kapağını Bala Kabak yaptı. Kitabın ön sözünü de İsmail Bozkurt yazdı.
Kitabın tanıtım etkinliği, 17 Şubat Pazartesi saat 18.30’da LTB’ye ait Merkez Lefkoşa’da; 24 Şubat Pazartesi de aynı saatte İskele Düğün Salonu’nda yer alacak.
YAYIN TARİHİ: