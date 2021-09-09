Vudalı: Bağış yayınlarımız ilk meyvesini verdi

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09/09/2021

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Vudalı: Bağış yayınlarımız ilk meyvesini verdi

Devran Vudalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda Facebook'ta bulunan "Be DEVO" sayfasında gerçekleştirdikleri bağış yayınlarının ilk meyvesini verdiğini duyurdu.

Devran Vudalı,  yayınlardan elde ettikleri gelirlerden ilk bağışı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışladıklarını belirtti. Yıllardır çocuklar için elinden ne geldiyse yapmaya çalıştığını söyleyen Vudalı, “son nefesime kadar yapacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

09/09/2021 14:34
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TAGS: devran vudalı, haber, kıbrıs, bağış
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