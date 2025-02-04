Vudalı: Tedbir Almanız İçin Daha Ne Olması Gerekiyor?

Halkın Partisi Genel Koordinatörü Devran Vudalı, hükümetin deprem riskine karşı yeterli önlemleri almadığını belirtti.



Vudalı, “Yer bilimciler Kıbrıs Yayı’nın büyük depremler üretebileceğini söylüyor, halkın bilinçlendirilmesi ve önlemler alınması gerekiyor. Peki, bizim hükümet yetkilileri ne yapıyor? Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Tabii ki hayır! Çünkü ülkede sahte diplomalı vekiller, çalıntı araba kullanan devlet yetkilileri, ihale peşinde koşan bakanlar, kara para baronları ve daha birçok kriminal olay var. Onlardan fırsat kalırsa belki deprem konusuna da bakarlar” diyerek hükümeti eleştirdi.