Vura, vura finale kaldı

8 Aralık akşamı çıktığı boks müsabakasından yine galip dönen Metin Turunç, 20 Aralık’ta Avrupa Şampiyonluğu Kemer maçına çıkıyor

Uzun ve yorucu bir sürecin içinde çok iyi bir seri yakalayıp başarılarının üstüne başarı ekleyen Milli Boksör Metin Turunç, 8 Aralık’ta çıktığı maçı da kazanarak son maça hazırlanmaya başladı. Ukrayna’da Çarşamba günü çıktığı maçı nakavt ile kazanan Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, dün akşam adaya döndü. Çarşamba günü çıktığı maçı kazanan Milli Boksör Metin Turunç aldığı galibiyet sonrasında, artık son maça hazırlanmaya başladı. 20 Aralık tarihinde Ukrayna, Kiev’de çıkacağı Avrupa Şampiyonluk maçını kazanması halinde ülkeye kemer getirecek olan Turunç, sürecin en zor kısmına geldiğini ifade etti. Adaya gelişinde açıklama yapan Metin Turunç, Çarşamba akşamı maç öncesinde rakibinin kendisine alaycı tavırlarının olduğuna dikkat çekerek, o tavırların kendisini maça daha fazla motive ettiğini belirtti. Artık önünde sadece tek bir maç olduğunu belirten Turunç, 20 Aralık’ta Kiev’de yapacağı maçı da kazanarak ülkeye Avrupa Şampiyonu olarak dönmek istediğini ve ülkesine kemeri getirmek istediğini sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2021 13:57