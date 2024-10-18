Vural Çelik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

SON PAYLAŞIMI

Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isimler Vural Çelik'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncularından Gülse Birsel "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" notuyla paylaşım yaptı.

Ata Demirer ise sosyal medya hesabında "Güzel zamanlar güzel yıllar... Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim" sözleriyle paylaşım yaptı.

Avrupa Yakası'nda "Fatoş" karakterini canlandıran Şenay Gürler "Dizimizin Kubilay'ı Vural'ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy "Çocuk gibi kalbi vardı. Çok ama çok gülüyorduk... Nurlar içinde yat Vural ağabey" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu'na başvuru yaptı ve kabul edildi. Daha sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosunda sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.