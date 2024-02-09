Vurgun Çetesi Çökertildi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma ve denetimler sonucunda üniversitenin bazı üst düzey yöneticilerinin ciddi yolsuzluklar yaptıkları ve örgütlü şekilde zimmetlerine para geçirdikleri ortaya çıktı. Üniversite sahipleri, bu tespitlerini belgeleriyle birlikte Mali Polis'e bildirerek resmi şikayette bulundular.

MALİ POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mali Polis, üniversite kurucularının şikayeti üzerine, üniversitedeki yolsuzlukları araştırmak üzere üniversitenin kurucuları ve sahipleri ile işbirliği içerisinde kapsamlı bir soruşturma başlattı ve önemli bilgilere ulaştı.

İKİ TUTUKLU VAR

Mali Polis'in soruşturması sonucunda üniversitedeki üst düzey görevlilerden Serdal Gündüz ve Amir Shakira tutuklandı. Bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerin tutukluluk süreleri, mahkeme tarafından 6 gün daha uzatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Üniversite sahiplerinin işbirliğiyle başlatılan operasyon, Mali Polis tarafından derinleştirilerek titizlikle sürdürülüyor. Büyük bir vurgun çetesinin çökertildiği bu operasyonun, yolsuzluklar ortaya çıkarılana ve sorumlular adalet önünde hesap verene kadar devam edeceği öğrenildi.