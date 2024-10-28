Wade'in heykeli alay konusu oldu!

Miami Heat, efsane oyuncusu Dwyane Wade'in heykelini ilk kez görücüye çıkardı. Ortaya çıkan heykel sosyal medyada alay konusu haline geldi. Sosyal medyada karışık tepkiler gören heykel, Wade'e benzemediğini düşünenler tarafından dalga konusu oldu. Birçok kullanıcı heykeli Wade dışında birçok farklı figüre benzeterek, Heat organizasyonuna yönelik duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

''BU ADAM KİM?''

Bronz heykel ortaya çıktıktan sonra Wade, Kaseya Center'ın önündeki kalabalığa şakayla karışık "Bu adam kim?" şeklinde bir soru yöneltti.

Wade, "Yapılmış en iyi heykellerden biri" şeklinde nitelendirdiği heykelinin dikilmesiyle ilgili yaptığı konuşma sırasında, şunları söyledi:

''BUNUN İÇİN OYNAMAMIŞTIM''

"Bunun için oynamamıştım. Basketbol topunu elime alma sebebim bu değil, ailemin hayatını değiştirmek içindi. Bundan iyi bir senaryo şahsen yazamazdım..."

Heykel, Wade'in 2009'da Chicago Bulls'a karşı efsanevi maç kazandıran basketi sonrası taraftara karşı "burası benim evim" cümlesini kurduğu anı temsil ediyor.

Miami, Wade'i 2003'te beşinci sıradan draft etmişti. Marquette Üniversitesi çıkışlı oyuncu, 16 NBA sezonunun 14'ünü Heat'te oynamış ve 2006, 2012 ve 2013'te takımın şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu. 2006 Finaller MVP'sinin sahibi olan Wade, kariyerinde 13 kez All-Star ve sekiz kez All-NBA kadrolarına seçilmişti.

Wade halen, sayı, asist, top çalma, atılan basket, dakika ve maçlarda takım lideri konumunda.