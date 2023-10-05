Wagner istihbarat amacıyla Çin’den iki uydu satın aldı

Rus paralı asker grubu Wagner’in, 2022 yılında Çin merkezli bir firmayla iki uydu satın almak ve bunların görüntülerini kullanmak üzere bir sözleşme imzalayarak, Rusya’nın Ukrayna işgali için istihbarat çalışmalarına yardımcı olduğu öğrenildi.

AFP’den aktarılan habere göre sözleşme, Wagner grubunun savaş alanında kilit bir rol oynadığı işgalin başlamasından altı ay sonra, Kasım 2022’de imzalandı.

Avrupalı güvenlik kaynağı, uydu görüntülerinin aynı zamanda Wagner’in Afrika’daki operasyonlarına ve hatta Haziran ayındaki başarısız isyanına yardımcı olmak için de kullanıldığını bildirdi.

Söz konusu isyan, Wagner kurucusu Yevgeny Prigojin’in öldürülmesine ve ardından grubun fiilen dağılmasına yol açtı.