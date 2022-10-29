Walker ve Philips Dünya Kupası'na kadar yok

Şimdi gözler İngiltere Milli Takımı Menajeri Gareth Southgate'e çevrildi. İngiliz teknik adamın risk alıp almayacağı merak konusu.



Kyle Walker kasığından, Philips de omzundan ameliyat olmuştu.



Chelsea forması giyen Reece James'in de daha önce Katar'da olmayacağı açıklanmıştı.



Southgate, Walker ve Phillips'e son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şans vermişti.

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29/10/2022 11:12