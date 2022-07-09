Wallace'dan flaş karar

Boris Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakâr Parti liderliğinde öne çıkan isimlerden biri olan Savunma Bakanı Ben Wallace aday olmayacağını söyledi.

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Muhafazakâr Parti liderliği ve başbakanlığa aday olmayacağını belirtti. Anketler, Johnson’ın istifasının ardından potansiyel parti lideri ve başbakan olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss gibi Savunma Bakanı Ben Wallace’ın da öne çıkanlardan olduğunu gösteriyordu.

NE OLMUŞTU?

Britanya Başbakanı Boris Johnson, kabinesinden beş bakan da dâhil olmak üzere art arda 60'a yakın istifanın yaşandığı 48 saatlik siyasi krizin ardından Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Johnson'ın istifasına giden süreçte, Muhafazakâr Parti Grup Yöneticisi Chris Pincher'la ilgili çıkan taciz iddiaları etkili olmuştu. Johnson, başta göreve getirdiği Pincher'la ilgili iddialardan haberdar olmadığını iddia etse de Başbakan'ın Pincher'la ilgili taciz suçlamalarını daha önceden bildiği ortaya çıkmıştı.

Johnson özür dilese de kabinesindeki pek çok isim Başbakan'a güvenlerini yitirdiklerini belirterek istifa kararı almıştı.

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09/07/2022 19:58